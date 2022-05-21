С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане вывезли более 487 тысяч кубометров мусора

Фото: Максим Платонов

С начала санитарно-экологического двухмесячника в Татарстане вывезли более 487 тысяч кубометров мусора. Также посажено свыше 636 тысяч деревьев и кустарников, сообщает Министерство экологии и природных ресурсов республики.

По данным ведомства, обнаружено 4 909 нарушений, из них 3 757 уже устранены. Общая сумма штрафов составила 4,6 млн рублей. Также выявлено 3 753 места незаконного размещения отходов, ликвидировано 3 027 свалок.

Фото: Максим Платонов

Как отметили в Минэкологии Татарстана, транспортные предприятия собрали с полос отвода автодорог 5 970 кубометров мусора. Каждый день в уборке участвуют более 650 человек и 210 единиц спецтехники.

Санитарно-экологический двухмесячник стартовал в республике 1 апреля и продолжится до конца мая. В перечень задач включена очистка водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок, рынков, мест массового отдыха населения, садоводческих обществ и др.

Диана Жиленкова