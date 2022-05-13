В России впервые с марта зафиксирован рост числа безработных

Фото: Максим Платонов (архив)

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране на начало мая по сравнению с 1 марта текущего года зафиксирован рост числа безработных. Об этом сообщает «Интерфакс».

По ее словам, на 5 мая 2022 года число граждан, не имеющих работу, составило около 4 тысяч человек. Кроме того, количество предприятий, которые заявили об изменении режимов занятости, увеличилось до 43,9 тысячи организаций.

«Мы видим постепенную, пока слабо выраженную тенденцию по изменению ситуации на рынке труда. При этом отмечаем усилия регионов и работодателей, направленные на реализацию всего комплекса принятых правительством мер по сохранению занятости», — добавила она.

Голикова отметила, что на данный момент необходимо не только поддержать тех, кто зарегистрировался на рынке труда, но и проводить профилактическую работу для сохранения занятости и сохранения рабочих мест.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По состоянию на 6 мая численность зарегистрированных безработных в Татарстане составила 10 948 человек. Министр экономики республики Мидхат Шагиахметов на республиканском совещании заявил о необходимости принятия мер по недопущению роста безработицы.



Ранее стало известно, что уровень регистрируемой безработицы в Татарстане по состоянию на апрель 2022 года составил 0,54%. Отмечается, что в республике на этот период официально насчитывалось 10 895 безработных жителей.



Максим Кокунин