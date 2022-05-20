ГНЦ «Вектор»: в России вакцинация против оспы сейчас проводится только для медработников
В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» заявили, что в настоящее время в России вакцинация против оспы проводится только для медработников. Об этом сообщает «Интерфакс».
По словам представителей центра, риск распространения оспы обезьян в стране оценивается как крайне низкий. Однако в пунктах пропусков на границе контроль усиливается так же, как в случае угрозы любой другой опасной инфекции. У пассажиров самолетов проводится двойной контроль температуры — на борту и в терминалах. В случае ее обнаружения вызываются представители медслужбы аэропорта. Они ставят диагноз и принимают решение о дальнейшей госпитализации пассажира. После этого со всех участников рейса собирают анкеты и передают в Роспотребнадзор по регионам для ведения медицинского наблюдения контактных лиц.
Сегодня Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что в настоящее время в мире подтверждены 37 случаев заражения человека оспой обезьян, еще 71 расследуется.
В начале мая в Роспотребнадзоре сообщали, что риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низок. Принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза инфекции на территорию страны.
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