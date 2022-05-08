Роспотребнадзор: риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий
Риск завоза оспы обезьян в Россию остается крайне низким. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
По данным ведомства, принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза инфекции на территорию страны, передает «РИА Новости».
Случай заражения человека оспой обезьян зарегистрировали в Великобритании. Как сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения страны, зараженный пациент недавно посещал Нигерию. Предположительно, именно там он заразился инфекцией.
В конце апреля Роспотребнадзор поручил регионам оценить готовность к недопущению завоза холеры. Например, необходимо обеспечить расчет потребности антибактериальных препаратов.
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