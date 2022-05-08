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Роспотребнадзор: риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий

14:42, 08.05.2022
Роспотребнадзор: риск завоза оспы обезьян в Россию крайне низкий
Фото: Максим Платонов

Риск завоза оспы обезьян в Россию остается крайне низким. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

По данным ведомства, принимаются все необходимые меры для предотвращения завоза инфекции на территорию страны, передает «РИА Новости».

Фото: Максим Платонов

Случай заражения человека оспой обезьян зарегистрировали в Великобритании. Как сообщило Агентство по безопасности в области здравоохранения страны, зараженный пациент недавно посещал Нигерию. Предположительно, именно там он заразился инфекцией.

В конце апреля Роспотребнадзор поручил регионам оценить готовность к недопущению завоза холеры. Например, необходимо обеспечить расчет потребности антибактериальных препаратов.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина

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