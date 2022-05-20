В Казани скончался старейший десантник Татарстана и России Павел Клетнев

В Казани скончался старейший десантник Татарстана и России Павел Клетнев. Ему было 97 лет. Об этом сообщает Союз десантников республики.

Клетнев родился 12 ноября 1924 года в селе Рогозино Лаишевского района Татарстана. Во время Великой Отечественной войны был призван на фронт, направлен под Ленинград в 1106-й артиллерийский полк, где участвовал в прорыве блокады. Также воевал в Венгрии, в Австрии и Чехословакии. После окончания войны служил в Венгрии и Эстонии. В 1947 году он мобилизовался и вернулся в Казань. 37 лет проработал на Казанском электромеханическом заводе, был там начальником транспортного отдела.

Начиная с 88 лет Павел Клетнев каждый год совершал прыжки с парашютом в честь Дня Победы. Последний прыжок он выполнил 11 мая 2019 года.

1 мая стало известно, что ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Спасском районе Татарстана Зинатулла Гизатуллин. Ему было 97 лет. 6 мая сообщалось, что в Нижнекамске на 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Хасан Салимов.

Дарья Акимова