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Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Спасском районе Татарстана Зинатулла Гизатуллин

12:36, 01.05.2022 1
Умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Спасском районе Татарстана Зинатулла Гизатуллин
Фото: tatfrontu.ru

Ушел из жизни последний ветеран Великой Отечественной войны в Спасском районе Татарстана Зинатулла Гизатуллин. Об этом сообщает местная газета «Новая жизнь».

Он родился 7 ноября 1924 года в селе Апаково Юхмачинского района ТАССР (ныне Алькеевский район). Службу начал стрелком 156-го запасного стрелкового полка, где служил до ноября 1944 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За доблестный труд», «За Победу над Японией», Жукова.

В 2020 году глава ЦИК РФ Элла Памфилова рассказала о нем президенту России Владимиру Путину. Зинатулла Гизатуллин стал самым пожилым участником прошедших выборов.

Татьяна Леухина
ОбществоИстория Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:36
    ВЕЧНАЯ И СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ... ????????????????????
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