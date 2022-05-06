В Нижнекамске ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Хасан Салимов

В Нижнекамске на 97-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Хасан Салимов. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района Татарстана.



Сегодня руководитель исполкома НМР Рамиль Муллин, Совет Нижнекамского района и Нижнекамский городской Совет, а еще исполнительные комитеты НМР и Нижнекамска передали соболезнования депутату Совета НМР, главе Шингальчинского сельского поселения Рамилю Салимову.

«Скорбим вместе с Вами, разделяем горечь невосполнимой утраты», — сказано в сообщении.

Хасан Салимов родился в селе Ташлык Нижнекамского района. До призыва на фронт он работал в родном колхозе «имени Ленина» на разных работах. Его призвали на службу в 1943 году. Салимов сражался в японском городе Маньчжурия станковым пулеметчиком, участвовал в боях против японских интервентов в составе третьего мотострелкового полка. Награжден Орденом Отечественной войны 1 степени, медалями «За отвагу» и «За победу над Японией», юбилейными медалями Победы в Великой Отечественной войне.

Демобилизовался в 1950 году в звании сержанта и вернулся в родное село. Более 20 лет он работал разнорабочим, а затем бригадиром в колхозе «имени Ленина» и заведующим нефтебазой.

В начале месяца стало известно, что умер последний ветеран Великой Отечественной войны в Спасском районе Татарстана Зинатулла Гизатуллин. Ему было 97 лет.



Маргарита Головатенко