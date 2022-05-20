Путин: киберагрессия против России, как и в целом «санкционный наскок», провалились

Российский президент Владимир Путин на сегодняшнем заседании Совета безопасности заявил, что против страны развязана масштабная война в киберпространстве. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, число кибератак на ИТ-инфраструктуру России растет последние годы, а после начала спецоперации на Украине увеличилось в разы. Глава государства считает, что атаки на Россию наносятся из разных стран. Они четко скоординированы, но, по сути, это действия госструктур. Президент рассказал о попытках вывести из строя объекты критической информационной инфраструктуры. В первую очередь под удар попали СМИ, финансовые учреждения, социально значимые порталы и сети, сайты органов власти.

При этом Путин отметил, что киберагрессия против России, как и в целом «санкционный наскок», провалились. Он заявил, что государство было готово к атаке, и это результат той системной работы, которая велась все последние годы. Также президент добавил, что характер угроз кибербезопасности стремительно меняется, и это стоит учитывать. Затем он предложил Совбезу обсудить проект основ госполитики в сфере кибербезопасности.

Фото: pixabay.com

С начала спецоперации на Украине хакеры провели кибератаки на российские правительственные сайты. Серия хакерских атак затронула и сайты российских СМИ. Масштабной атаке подвергся и сайт «Реального времени».

В конце марта замглавы Минпромторга Василий Шпак предложил создать в России кибервойска и сформировать гособоронзаказ в сфере кибербезопасности. По его мнению, ИТ-специалисты, которые не смогли получить отсрочку от службы в армии, таким образом могли бы развивать свои профессиональные компетенции и приносить пользу стране.

Дарья Акимова