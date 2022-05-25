Межрегиональный форум «Татария» впервые пройдет в Краснодарском крае

Фото: Максим Платонов

Межрегиональный форум для детей «Татария» впервые пройдет в Краснодарском крае. В качестве места проведения выбрали детский санаторий «Глобус». Об этом «Реальному времени» рассказали в Минобрнауки Татарстана.

Как нам сообщили в ведомстве, впервые форум прошел в 2014 году в Актанышском районе республики. Тогда он назывался «Агыйдел». Свое нынешнее название — «Татария» — форум получил в 2016 году. С 2018 года его проводили в Казани, а в этом году он впервые переедет в Краснодарский край.

Фото: Ринат Назметдинов

Всего в 2022 году Минобрнауки Татарстана организует девять профильных смен, направленных на на сохранение, развитие языка, культуры, традиций народов, проживающих в Татарстане. Наибольшее количество отдыхающих (500) сможет принять межрегиональный палаточный лагерь с речевой практикой по татарскому языку «Болгар — туган тел». Он пройдет в Билярске.

Артем Гафаров