Абрамченко: в России нет оснований для прекращения экспорта продовольствия
Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна продолжит экспортировать излишки производимого продовольствия, причин для беспокойства нет. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, Россия всегда была крупнейшим производителем сельхозпродукции, и ее излишки планируется продавать. Она отметила, что в агропромышленный комплекс инвестировались большие средства как раз для того, чтобы накормить своих граждан и излишки реализовывать в другие страны. Абрамченко добавила, что государство на экспорте продовольствия получает средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям.
Вице-премьер сообщила, что в настоящее время интерес к российскому продовольствию в мире растет. Санкции, введенные еще в 2014 году, дали российским производителям новый импульс для развития.
На днях стало известно, что в Индии ввели запрет на экспорт пшеницы. Решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировой стоимости на пшеницу, вызванный многими факторами.
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