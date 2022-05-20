Абрамченко: в России нет оснований для прекращения экспорта продовольствия

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что страна продолжит экспортировать излишки производимого продовольствия, причин для беспокойства нет. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Россия всегда была крупнейшим производителем сельхозпродукции, и ее излишки планируется продавать. Она отметила, что в агропромышленный комплекс инвестировались большие средства как раз для того, чтобы накормить своих граждан и излишки реализовывать в другие страны. Абрамченко добавила, что государство на экспорте продовольствия получает средств в бюджет больше, чем по некоторым другим направлениям.

Вице-премьер сообщила, что в настоящее время интерес к российскому продовольствию в мире растет. Санкции, введенные еще в 2014 году, дали российским производителям новый импульс для развития.

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На днях стало известно, что в Индии ввели запрет на экспорт пшеницы. Решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен, учитывая внезапный всплеск мировой стоимости на пшеницу, вызванный многими факторами.



Дарья Акимова