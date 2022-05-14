В Индии запретили экспорт пшеницы в целях контроля за ростом внутренних цен

В Индии ввели запрет на экспорт пшеницы, сообщило министерство торговли и промышленности страны.



— Такое решение принято в рамках мер по контролю за ростом внутренних цен <...>, учитывая внезапный всплеск мировых цен на пшеницу, вызванный многими факторами, — приводит ТАСС сообщение министерства.

Поставки зерновой культуры разрешат «в случае поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее». Отмечается, что продовольственная безопасность Индии находится под угрозой.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отмечал, что Россия и Украина производят 30% общемировой продукции пшеницы и ячменя, 20% кукурузы и более половины подсолнечного масла. Сельхозпродукция, которую поставляют эти страны, — главный источник питания для самых бедных жителей планеты. Он заявлял, что конфликт на Украине является «тихой атакой» на развивающиеся страны, он грозит ввергнуть в нищету 1,7 млрд жителей Земли.

Маргарита Головатенко