За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали больше 17,6 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 17 693 человека, в том числе 2 371 ребенок. Об этом сообщает ТАСС.



По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, всего с начала спецоперации на территорию страны прибыли 1 360 619 человек, из которых 230 267 детей. Российскую границу пересекли 185 369 машин, в том числе 3 007 — за прошедшие сутки.

Также за сутки от иностранных и украинских граждан поступило еще 89 звонков с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР, ЛНР и в подконтрольные российским вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего таких обращений — 2 756 123 из 2 136 населенных пунктов Украины.

Кроме того, Мизинцев добавил, что за прошедшие сутки российские военные провели три гуманитарные акции в ДНР и Харьковской области и передали 245 тонн гуманитарной помощи местному населению. Всего со 2 марта Россия доставила на Украину 20 973,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов, лекарств и медицинских изделий и провела 1 025 гуманитарных акций.



Фото: mil.ru

Накануне сообщалось, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей.

Дарья Акимова