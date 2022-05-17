За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали почти 18 тысяч человек

Фото: кадр видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуированы 17 733 человека, в том числе 1 797 детей. Об этом сообщает ТАСС.



По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковника Михаила Мизинцева, всего с начала спецоперации на территорию страны прибыли 1 325 714 человек, из которых 225 892 — дети. Российскую границу пересекли 180 286 автомобилей, в том числе 2 873 — за прошедшие сутки.

Также Мизинцев рассказал, что за сутки от иностранных и украинских граждан поступило еще 102 обращения с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей.



Кроме того, по словам Мизинцева, со 2 марта Россия доставила на Украину 20 592,4 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарств и изделий медицинского назначения, а также проведена 1 021 гуманитарная акция. За минувшие сутки четыре гуманитарные акции прошли в ДНР и Херсонской области. В ходе них мирным жителям передано 155 тонн гуманитарной помощи.

Фото: mil.ru

Накануне сообщалось, что за сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 13 213 человек, в том числе 1 543 ребенка. От иностранных и украинских граждан поступило еще 89 обращений с просьбами об эвакуации.



Дарья Акимова