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Назначен новый главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по рентгенэндоваскулярной диагностике

19:22, 19.05.2022
Назначен новый главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по рентгенэндоваскулярной диагностике
Фото: Ринат Назметдинов

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Республиканской клинической больницы Андрей Терегулов сегодня стал главным внештатным специалистом Минздрава Татарстана по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Терегулов окончил лечебный факультет КГМУ и пришел работать в РКБ в 2007 году после ординатуры в качестве хирурга. Кандидат наук и врач высшей категории. Он сын Юрия Терегулова, руководителя Республиканского центра диагностики и лечения нарушений ритма сердца, и представитель врачебной династии, включающей пять поколений медиков.

Подробнее об Андрее Терегулове и его работе можно прочитать в портрете для «Реального времени».

Дарья Акимова
ОбществоМедицина Татарстан

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