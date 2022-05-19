Назначен новый главный внештатный специалист Минздрава Татарстана по рентгенэндоваскулярной диагностике

Фото: Ринат Назметдинов

Заведующий отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Республиканской клинической больницы Андрей Терегулов сегодня стал главным внештатным специалистом Минздрава Татарстана по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению. Об этом сообщает пресс-служба РКБ.

Терегулов окончил лечебный факультет КГМУ и пришел работать в РКБ в 2007 году после ординатуры в качестве хирурга. Кандидат наук и врач высшей категории. Он сын Юрия Терегулова, руководителя Республиканского центра диагностики и лечения нарушений ритма сердца, и представитель врачебной династии, включающей пять поколений медиков.



Подробнее об Андрее Терегулове и его работе можно прочитать в портрете для «Реального времени».

Дарья Акимова