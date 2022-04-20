Новости общества

02:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Минстрой России предложил к 2024 году ввести оплату тепла только в отопительный сезон

18:36, 20.04.2022 1
Минстрой России предложил к 2024 году ввести оплату тепла только в отопительный сезон
Фото: realnoevremya.ru (архив)

К 2024 году российские регионы, исключая Москву, планируется перевести на оплату отопления жилья только в отопительный период. Соответствующий проект постановления подготовил Минстрой.

Сейчас регионы страны самостоятельно определяют способ оплаты отопления: ежемесячно на протяжении всего календарного года или только в отопительный сезон. Изменения, которые предлагает Минстрой, позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В феврале министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что в республике проанализировали начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги в полученных в этом месяце платежных документах. Нарушений, связанных с начислениями за отопление, не выявили. Причина изменения платежей за отопление — увеличение объема потребленной тепловой энергии.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьИнфраструктура

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    Раньше сумма за отопление делилась на 12 месяцев, а теперь будет на 6-7, т.е. вырастет вдвое!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также