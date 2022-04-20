Минстрой России предложил к 2024 году ввести оплату тепла только в отопительный сезон

К 2024 году российские регионы, исключая Москву, планируется перевести на оплату отопления жилья только в отопительный период. Соответствующий проект постановления подготовил Минстрой.

Сейчас регионы страны самостоятельно определяют способ оплаты отопления: ежемесячно на протяжении всего календарного года или только в отопительный сезон. Изменения, которые предлагает Минстрой, позволят уйти от ежегодной корректировки платы за отопление и рассчитываться за фактически потребленный в расчетном периоде объем тепловой энергии, передает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

В феврале министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Марат Айзатуллин сообщал, что в республике проанализировали начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги в полученных в этом месяце платежных документах. Нарушений, связанных с начислениями за отопление, не выявили. Причина изменения платежей за отопление — увеличение объема потребленной тепловой энергии.

Татьяна Леухина