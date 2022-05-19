Пенсионерка из Казани перечислила мошенникам более 200 тысяч рублей

В Казани пенсионерка обратилась в полицию после того, как мошенники обманули ее на 215 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.



Потерпевшая пояснила, что утром ей на домашний телефон позвонила незнакомка, которая представилась следователем Алиной. Она рассказала, что дочь женщины якобы попала в ДТП. Далее разговор продолжился с другой девушкой, которая представилась ее дочерью и сказала, что находится в реанимации после аварии. Пенсионерке объяснили, что девушку могут привлечь к уголовной ответственности, а чтобы этого избежать, нужно перевести деньги.

Потерпевшая поверила в услышанное. По указаниям Алины она собрала все имеющиеся у нее деньги, пошла в отделение банка и перевела их на счета мошенников 15 траншами. После этого незнакомка направила пенсионерку в больницу. По пути женщина связалась с дочерью и узнала, что с ней все в порядке. Тогда она поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Фото: realnoevremya.ru

В апреле в Чистополе полицейские установили злоумышленника, взломавшего сайт цветочного магазина и заказавшего 79 букетов по измененной цене. Им оказался 25-летний житель Казани. Делая заказ на сайте, он выяснил, что можно изменить настройки стоимости платежа за букет и вместо 40 тысяч рублей заплатить пять рублей. Молодой человек воспользовался этим и с января по март заказал 79 букетов, оплачивая каждую покупку по три-пять рублей. Цветы он дарил друзьям и знакомым, часть продал.

Маргарита Головатенко