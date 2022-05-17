Татарстанские телерадиоканалы объединились в мобильное приложение

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане разработали мобильное приложение и единую платформу для трансляции республиканских теле- и радиоканалов. Пока под «зонтиком» TatTVR объединились 10 СМИ, но вход открыт для всех желающих. Сервис не только удобен для потребителей, но и имеет потенциал дальнейшей монетизации. Подробнее о нем — в материале «Реального времени».

Запрыгнули в последний вагон

Не секрет, что популярность телевещания во многом снижается из-за того, что не все могут оказаться в нужное время перед экраном, чтобы посмотреть запланированную передачу. А когда количество «кнопок» достигает трехзначных чисел — искать их становится сложно. Чтобы не потеряться в этом море и получать информацию в удобное время, в Татарстане разработали единую платформу трансляций республиканских теле- и радиоканалов на SmartTV, а также мобильное приложение TatTVR на базе iOS и Android, которые презентовали в Союзе журналистов.

Гендиректор ТНВ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов заявил, что республика стала первым регионом, который объединил свои теле- и радиоресурсы в единую «упаковку». Сейчас на платформе представлены пять телеканалов — ТНВ, «Татарстан-24», «Эфир», «ШАЯН ТВ», «Майдан», и пять радиостанций — «Болгар радиосы», «Китап», «Тартип FM», «Кунел» и «Искатель». Руководитель Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев заявил, что этот список может пополняться — платформа открыта для желающих присоединиться электронных массмедиа.

— Для нас это важное событие. Мы это делали, чтобы равный доступ к платформе имели как частные, так и государственные СМИ. Это инициатива Союза журналистов, и мы это делали под его эгидой, — отметил глава «Татмедиа».

Гендиректор ТНВ и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов заявил, что республика стала первым регионом, который объединил свои теле- и радиоресурсы в единую «упаковку»

Стоимость проекта раскрывать не стали из-за того, что он еще не полностью завершен, но Ильшат Аминов не стал скрывать, что средства на него были выделены по распоряжению президента Татарстана Рустама Минниханова. От замысла до реализации прошел год, и, по выражению Аминова, удалось заскочить в последний вагон — разместить TatTVR в магазинах приложений Apple Store и Google Play до того, как они перестали сотрудничать с российскими компаниями.

— В приложении, помимо прямого вещания, можно найти программу передач, каталог наиболее популярных программ каждого телеканала или радиостанции и их новостную ленту. В чем преимущество? Чтобы найти телеканал, нужно зайти или в сервисы типа Lime-TV — их много, и не все могут быть в них представлены, либо зайти на сайт телеканала или радиостанции и найти кнопку онлайн-вещания. Сегодня есть возможность наши основные теле- и радиоканалы объединить в одну общую платформу, — пояснил Аминов.

И на смартфоне, и в телевизоре

Разработчик проекта Алексей Усанов продемонстрировал систему в действии. Для того чтобы ее установить, нужно в поисковике магазина приложений забить «Телевидение и радио Татарстана», а затем бесплатно скачать на свой смартфон. На главном экране будут представлены логотипы всех 10 каналов, пользователь может легко переключаться с одного на другой. С помощью скроллинга разных ресурсов можно составить новостную картину дня или отыскать в каталоге нужную передачу.

Функционал своей вкладки определяют сами СМИ, так же как и форму общения со зрителем: например, на канале ТНВ практикуют ее через мессенджер WhatsApp, «Татарстан-24» дает возможность помимо текстового сообщения заливать фото- и видеоматериалы.

Разработчик проекта Алексей Усанов продемонстрировал систему в действии

Чтобы ресурсом мог воспользоваться самый непродвинутый пользователь, в интернете создан сайт таттвр.рф с инструкцией, как установить платформу на смартфоне.

Приложение TatTVR можно загрузить и в телевизор, но только с функцией SmartТВ. Пока готово приложение для LG, далее — для Sumsung, в ближайшее время появится для Sony и китайских брендов.

Монетизация и авторское право

Несмотря на то, что СМИ объединены под одним «зонтиком», у каждого из них есть свой счетчик, который показывает количество просмотров, их продолжительность и т.д., что позволяет делать аналитику по всем ресурсам. Создатели в будущем надеются на монетизацию платформы: у каждого медиаресурса есть возможность размещать на своих страницах рекламные баннеры.

Несмотря на то, что СМИ объединены под одним «зонтиком», у каждого из них есть свой счетчик, который показывает количество просмотров, их продолжительность и т.д.

— Эта реклама может быть рассчитана на определенную аудиторию с учетом того, что будет достаточно серьезная выгрузка по характеру телесмотрения. Это важно для того, чтобы развивать рекламные возможности того или иного канала или радиостанции, — добавил Аминов.

Он отметил, что если платформа станет популярной, то в перспективе участники проекта могут отказаться от услуг сервисов, которые предоставляют трансляции телеканалов.

— Сегодня нас показывают все кому не лень — в разном качестве и разном объеме программ. С появлением этой платформы мы будем обязаны начать заниматься вопросом авторских прав. И это серьезная проблема, так как пока это все далеко от истинного регулирования. Этот вопрос перед нами встает для того, чтобы вещание в интернете было «узаконено».