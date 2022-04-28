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В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые павильоны и будки охраны

13:06, 28.04.2022 1
В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые павильоны и будки охраны
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны, ограждения и будки охраны. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города №16.

Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:

  • ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №131д;
  • ул. Г. Ахунова, вблизи дома №22а;
  • ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №158;
  • ул. Право-Кабанная;
  • ул. Ю. Фучика, вблизи дома №49;
  • ул. Академика Завойского, вблизи дома №1а;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №114;
  • ул. Декабристов, вблизи дома №114.

Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 2 мая. В противном случае в срок c 3 мая по 1 августа это сделают в принудительном порядке.

Будки охраны на улицах:

  • ул. Меридианная, д.19;
  • ул. Фатыха Амирхана, вблизи д.36;
  • пр. Ямашева, вблизи д.63;
  • ул. Чистопольская, вблизи д.72;
  • ул. Чапаева, вблизи д.14/7;
  • ул. Фатыха Амирхана, вблизи д.105 и 107;
  • ул. Маршала Чуйкова, вблизи д.2а.

Кроме того, демонтажу подлежат ограждения и заборы:

  • пр. Ямашева, вблизи д.61;
  • ул. Тэцевская, вблизи д.4;
  • ул. Академика Лаврентьева вблизи д.9;
  • ул. Адоратского, д.33;
  • ул. Симонова, напротив д.6;
  • ул. Беломорская, вблизи д.69;
  • пр. Ямашева, между д. 100а и 102.

Собственники объектов должны демонтировать их добровольно в течение 5 дней со дня публикации в Сборнике, или это сделают в принудительном порядке не позднее 90 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного сноса.

Фото: pixabay.com

7 апреля сообщалось о предстоящем сносе незаконно размещенных в Казани торговых павильонов и киосков по продаже воды. В список попали 30 таких объектов.

1 апреля стало известно, что бизнес-омбудсмену Татарстана по итогам первого квартала этого года поступило 675 обращений от предпринимателей, несколько из них — с жалобой на действия местных администраций, требующих демонтажа нестационарных торговых объектов с территории дворов многоквартирных домов, с управляющими компаниями которых у заявителей есть договорные отношения.

Максим Кокунин
Общество Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 13:18
    совсем чинуши оборзели
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