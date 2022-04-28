В Казани демонтируют незаконно размещенные торговые павильоны и будки охраны
В Казани демонтируют самовольно установленные и незаконно размещенные торговые павильоны, ограждения и будки охраны. Об этом говорится в опубликованном сборнике документов мэрии города №16.
Демонтажу подлежат торговые объекты, расположенные по адресам:
- ул. Р. Зорге, вблизи дома №75;
- ул. Декабристов, вблизи дома №131д;
- ул. Г. Ахунова, вблизи дома №22а;
- ул. Ю. Фучика, вблизи дома №106а;
- ул. Декабристов, вблизи дома №158;
- ул. Право-Кабанная;
- ул. Ю. Фучика, вблизи дома №49;
- ул. Академика Завойского, вблизи дома №1а;
- ул. Декабристов, вблизи дома №114;
- ул. Декабристов, вблизи дома №114.
Собственники указанных объектов должны демонтировать их добровольно до 2 мая. В противном случае в срок c 3 мая по 1 августа это сделают в принудительном порядке.
Будки охраны на улицах:
- ул. Меридианная, д.19;
- ул. Фатыха Амирхана, вблизи д.36;
- пр. Ямашева, вблизи д.63;
- ул. Чистопольская, вблизи д.72;
- ул. Чапаева, вблизи д.14/7;
- ул. Фатыха Амирхана, вблизи д.105 и 107;
- ул. Маршала Чуйкова, вблизи д.2а.
Кроме того, демонтажу подлежат ограждения и заборы:
- пр. Ямашева, вблизи д.61;
- ул. Тэцевская, вблизи д.4;
- ул. Академика Лаврентьева вблизи д.9;
- ул. Адоратского, д.33;
- ул. Симонова, напротив д.6;
- ул. Беломорская, вблизи д.69;
- пр. Ямашева, между д. 100а и 102.
Собственники объектов должны демонтировать их добровольно в течение 5 дней со дня публикации в Сборнике, или это сделают в принудительном порядке не позднее 90 дней со дня истечения срока, установленного для добровольного сноса.
7 апреля сообщалось о предстоящем сносе незаконно размещенных в Казани торговых павильонов и киосков по продаже воды. В список попали 30 таких объектов.
1 апреля стало известно, что бизнес-омбудсмену Татарстана по итогам первого квартала этого года поступило 675 обращений от предпринимателей, несколько из них — с жалобой на действия местных администраций, требующих демонтажа нестационарных торговых объектов с территории дворов многоквартирных домов, с управляющими компаниями которых у заявителей есть договорные отношения.
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