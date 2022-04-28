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В Казани экологи выясняют источник сброса пены в дренажную канаву

14:55, 28.04.2022
В Казани экологи выясняют источник сброса пены в дренажную канаву
Фото: eco.tatarstan.ru

Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана вместе со специалистами лаборатории выехали по жалобе жителей в Приволжский район Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители пожаловались на пену в дренажной канаве. Специалисты пока не обнаружили источник сброса. Экологи отобрали пробы сточной воды для анализа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В адрес Комитета внешнего благоустройства Казани направят запрос о балансодержателе ливневых и канализационных сетей.

В начале апреля жители столицы Татарстана пожаловались на появление пены непонятной окраски на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе города. Специалисты отобрали пробы загрязненного снега на определение класса опасности и загрязняющих веществ. Также для проведения химического анализа отобраны пробы воды и почвы.

Татьяна Леухина
ПроисшествияОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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