В Казани экологи выясняют источник сброса пены в дренажную канаву

Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана вместе со специалистами лаборатории выехали по жалобе жителей в Приволжский район Казани. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Местные жители пожаловались на пену в дренажной канаве. Специалисты пока не обнаружили источник сброса. Экологи отобрали пробы сточной воды для анализа.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В адрес Комитета внешнего благоустройства Казани направят запрос о балансодержателе ливневых и канализационных сетей.

В начале апреля жители столицы Татарстана пожаловались на появление пены непонятной окраски на берегу Казанки в Ново-Савиновском районе города. Специалисты отобрали пробы загрязненного снега на определение класса опасности и загрязняющих веществ. Также для проведения химического анализа отобраны пробы воды и почвы.

Татьяна Леухина