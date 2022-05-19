«Айнтрахт» стал победителем Лиги Европы во второй раз

Немецкий футбольный клуб «Айнтрахт» в серии пенальти обыграл шотландский «Рейнджерс» и стал победителем Лиги Европы. Об этом сообщает «РИА Новости».

Встреча прошла в ночь на 19 мая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье в Испании. Основное время матча и два дополнительных тайма завершились со счетом 1:1. В составе «Рейнджерс» гол забил Джо Арибо, у «Айнтрахта» — Рафаэль Борре. В послематчевой серии пенальти «Айнтрахт» выиграл со счетом 5:4. Отмечается, что победителя Лиги Европы впервые не определили в основное время два раза подряд.

Немецкий клуб во второй раз стал победителем Лиги Европы. До этого он обыграл в 1980 году «Боруссию» из немецкого Менхенгладбаха в финале Кубка УЕФА.

Фото: uefa.com

В начале мая Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал заявку Российского футбольного союза (РФС) на проведение чемпионата Европы 2028 или 2032 года не соответствующей требованиям. На его проведение в 2028 году также претендуют Великобритания, Ирландия и Турция.

Дарья Акимова