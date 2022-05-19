Сегодня в Татарстане ожидается небольшой дождь, ветер и до +13 градусов
Сегодня в Татарстане ожидается облачность и небольшой, местами умеренный дождь. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
В Татарстане максимальная температура воздуха днем составит +8..+13 градусов, в Казани — +10..+13 градусов, в Набережных Челнах — +9..+12 градусов.
Кроме того, синоптики прогнозируют западный умеренный ветер, днем местами сильный, порывы до 15 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман.
В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.
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