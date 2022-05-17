Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
В среду, 18 мая, жителей Татарстана ожидает ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.
Ночью в западных районах региона синоптики прогнозируют сильный дождь. Днем татарстанцев ожидают гроза и сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.
В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.
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