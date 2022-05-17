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Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер

13:52, 17.05.2022
Завтра в Татарстане ожидается гроза и сильный ветер
Фото: Максим Платонов

В среду, 18 мая, жителей Татарстана ожидает ухудшение погоды. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Ночью в западных районах региона синоптики прогнозируют сильный дождь. Днем татарстанцев ожидают гроза и сильный северо-западный ветер порывами до 15—18 м/с.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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