В Татарстане возбудили дело после ДТП с вахтовым автобусом, в котором погиб человек

В Татарстане возбудили уголовное дело после ДТП с вахтовым автобусом на трассе Азнакаево — Бугульма 18 мая, в котором его пассажир погиб на месте, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.



Известно, что водитель вахтового микроавтобуса Fiat превысил скорость, не справился с управлением и врезался в грузовик КАМАЗ. Кроме погибшего пассажира, есть и пострадавшие — в результате ДТП водитель микроавтобуса получил травмы.

Дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование уголовного дела продолжается.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в пресс-службе Минздрава Татарстана сообщили «Реальному времени», что пострадавшего водителя доставили в состоянии средней степени тяжести в медсанчасть «Татнефть» Альметьевска.

Маргарита Головатенко