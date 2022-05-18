В Татарстане после вмешательства прокуратуры многодетной семье предоставили благоустроенное жилье

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане после вмешательства прокуратуры многодетной матери предоставили благоустроенное жилье, сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Ведомство установило, что по постановлению исполкома Высокогорского района Татарстана многоквартирный дом, в котором проживала заявительница с семьей, признали аварийным. Его включили в адресную программу по переселению граждан. Позднее дом был полностью уничтожен огнем в результате пожара.

В дальнейшем по договору с муниципалитетом жилое помещение в аварийном доме перешло в собственность многодетной семьи. После проверки прокуратура обратилась в Высокогорский районный суд, потребовав признать договор на передачу жилого помещения в аварийном доме недействительным и предоставить семье благоустроенное жилье. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

Жилищные права многодетной семьи восстановлены — ей предоставлено благоустроенное жилое помещение.

Фото: прокуратура Татарстана

В Татарстане в декабре прошлого года после вмешательства прокуратуры 22-летнему жителю Елабуги выделили жилье. Заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте.

Маргарита Головатенко