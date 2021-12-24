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В Татарстане после вмешательства прокуратуры сироте предоставили жилье

10:04, 24.12.2021
В Татарстане после вмешательства прокуратуры сироте предоставили жилье
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане после вмешательства прокуратуры 22-летнему жителю Елабуги выдали жилье, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Заявитель остался без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте. В 2018-м его включили в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением, но жилье сироте за это время так и не предоставили.

Прокуратура направила в суд исковое заявление в защиту жилищных прав сироты, требования ведомства суд удовлетворил в полном объеме: молодому человеку предоставлено благоустроенное жилое помещение в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

В октябре сообщалось о четверых детях-сиротах, которые получили положенное им жилье после вмешательства прокуратуры РТ.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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