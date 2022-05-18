В Казани утром наблюдаются пробки в 7 баллов

В Казани утром во вторник наблюдаются пробки в 7 баллов, об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Сильные пробки наблюдаются на ул. Дубравной, просп. Победы, ул. Аграрной, ул. Космонавтов, ул. Патриса Лумумбы и ул. Альберта Камалеева. Затор — на ул. Рихарда Зорге и ул. Родины, а еще на ул. Мира.



Трудности с движением наблюдаются на ул. Чуйкова и ул. Амирхана, по просп. Ибрагимова, ул. Декабристов, ул. Копылова. Пользователи сообщили о ДТП на Танковом кольце и на Горьковском шоссе.

В понедельник в Казани наблюдалась пробка на улице Николая Ершова — на магистрали проводили ремонтные работы. Пробка тянулась с улицы Гвардейской (на пересечении с улицей Аделя Кутуя) и до Сибирского тракта. Очевидцы сообщали, что общественный транспорт был вынужден объезжать пробку не по автобусной полосе.

Маргарита Головатенко