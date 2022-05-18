23 и 24 мая казанцы смогут проверить уровень сахара в крови в двух торговых центрах

В конце мая в двух торговых центрах Казани пройдет профилактическая акция «Ранняя диагностика сахарного диабета-скрининг населения на уровень глюкозы в крови». Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Татарстана.

Казанцы смогут проверить уровень сахара в крови 23 мая — в ТЦ «Мега» на проспекте Победы, 141, а 24 мая — в ТРЦ «Кольцо» на улице Петербургской, 1. Обе площадки будут работать с 10:00 до 18:00.

Акция приурочена к «Неделе сахарного диабета-2022», которая проходит с 16 по 27 мая.

Фото: Максим Платонов (архив)

Главный врач клиники «Твой доктор», терапевт Татьяна Романенко рассказала, что после перенесенного COVID-19 нередко проявляются сахарный диабет и сбой щитовидной железы. Также глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил высокий риск развития диабета после коронавируса.

Дарья Акимова