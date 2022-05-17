Правительство России утвердило список заболеваний для приема лекарств без инструкции

Правительство России утвердило перечень заболеваний, при которых допускается назначать детям лекарства без привязки к инструкции по их применению. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава страны.

Всего в списке 21 наименование различных групп заболеваний и состояний, среди которых — новообразования, болезни крови, органов дыхания и эндокринной системы, пороки развития и хромосомные нарушения, COVID-19, болезни нервной системы, состояния, требующие оказания паллиативной помощи, донорство костного мозга (для пациентов до 18 лет).

В Минздраве России считают, что это позволит повысить качество и доступность медицинской помощи детям с тяжелыми заболеваниями. В ведомстве пояснили, что препараты, применяемые вне инструкции, можно использовать в других дозировках, по иным показаниям или назначаться более широкой возрастной группе пациентов.

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В конце апреля сообщалось, что Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения. При одобрении законопроекта из КоАП уберут исключение, которое освобождает от импорта такой категории лекарств. В случае нарушения запрета россияне могут получить штраф от 75 до 200 тысяч рублей.



Дарья Акимова