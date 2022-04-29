«Известия»: за ввоз без регистрации лекарств, рекомендованных ВОЗ, могут ввести штрафы

Госдума может ввести штрафы за ввоз незарегистрированных лекарств, рекомендованных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщают «Известия».



При одобрении законопроекта из КоАП уберут исключение, которое освобождает от импорта такой категории лекарств. В случае нарушения запрета россияне могут получить штраф от 75 до 200 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей сумма штрафа составит 150—600 тысяч рублей, для юрлиц— от двух до шести миллионов рублей или же административное приостановление деятельности от девяноста суток.

Рассчитывать на международный опыт не нужно, поскольку в России уже существует исторически сложившаяся и серьезная система контроля лекарственных средств, и она зарекомендовала себя хорошо, пояснил первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Как пояснили в правительстве, закон корректируют в связи с возможной опасностью иностранных препаратов для россиян.

Фото: realnoevremya.ru

В России внедрят единый федеральный реестр назначений лекарств, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания. Также предусматривается поэтапное внедрение дистанционных технологий в целях предоставления врачами консультаций пациентам, коррекции назначенного лечения, формирования рецептов на лекарства в электронном виде и др.

Маргарита Головатенко