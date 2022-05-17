Минюст России попросил Верховный суд признать «Азов» террористической организацией

Министерство юстиции РФ просит Верховный суд признать украинский батальон «Азов» террористической организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минюст России информирует, что административное дело №АКПИ22-411с о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая», — говорится в сообщении.



Фото: realnoevremya.ru

21 апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов, на которых члены украинского полка «Азов» и неонацистской группировки «Правый сектор»* призывали людей к совершению терактов и диверсий на территории России.

— Суд постановил признать виновным Google по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности» и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей, — заявил судья.



*«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.



Максим Кокунин