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Минюст России попросил Верховный суд признать «Азов» террористической организацией

16:50, 17.05.2022
Минюст России попросил Верховный суд признать «Азов» террористической организацией
Фото: www.flickr.com

Министерство юстиции РФ просит Верховный суд признать украинский батальон «Азов» террористической организацией. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минюст России информирует, что административное дело №АКПИ22-411с о признании украинского военизированного националистического объединения «Азов» (другие используемые наименования: батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации назначено к судебному разбирательству на 26 мая», — говорится в сообщении.

Фото: realnoevremya.ru

21 апреля Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Google на 11 млн рублей за распространение на YouTube видеороликов, на которых члены украинского полка «Азов» и неонацистской группировки «Правый сектор»* призывали людей к совершению терактов и диверсий на территории России.

— Суд постановил признать виновным Google по ч. 4 ст. 13.41 КоАП РФ «Неудаление владельцем сайта информации с призывами к осуществлению экстремистской деятельности» и назначить ему наказание в виде штрафа на сумму 7 млн рублей, — заявил судья.

*«Правый сектор» — организация признана экстремистской 17 ноября 2014 года решением Верховного суда РФ, ее деятельность запрещена в РФ.

Максим Кокунин
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