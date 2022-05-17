«Гейзер» на Белинского уже устранили — вода доставала до восьмого этажа

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На улице Белинского из-под земли бьет столб воды. Сейчас аварию уже устранили. Об этом «Реальному времени» сообщили в Казанских тепловых сетях.

— Все уже перекрыли, — сообщили в «Казэнерго».

Авария произошла недалеко от входа на станцию метро «Авиастроительная». Некоторое время вода била высоким фонтаном, пока рабочие не перекрыли ее. Сообщается, что «гейзер» доставал чуть ли не до восьмого этажа.

— Опрессовка прошла успешно, — отмечают местные жители.

В Казани с 17 по 19 мая будет выполнен первый этап опрессовки тепловодов Казанских тепловых сетей «Татэнерго» с временным прекращением подачи воды.

Артем Гафаров