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Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК формальдегида

21:18, 16.05.2022
Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК формальдегида
Фото: realnoevremya.ru

В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.

Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация формальдегида составила 0,063 мг/кубометр при ПДК 0,05 мг/кубометр.

Фото: скриншот

Недавно в Казани зафиксировали превышение ПДК аммиака. Концентрация вещества составила 0,51 мг/кубометр при норме не более 0,2 мг/кубометр.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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