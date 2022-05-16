Гидрометцентр Татарстана зафиксировал в Казани превышение ПДК формальдегида
В воздухе Казани зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра Татарстана.
Повышенный уровень загрязняющего вещества зарегистрировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова. Концентрация формальдегида составила 0,063 мг/кубометр при ПДК 0,05 мг/кубометр.
Недавно в Казани зафиксировали превышение ПДК аммиака. Концентрация вещества составила 0,51 мг/кубометр при норме не более 0,2 мг/кубометр.
В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости к крупным автодорожным магистралям города. Подробности — в расследовании «Реального времени».
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