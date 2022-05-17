Совет директоров «Татнефти» 23 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2021 год

Совет директоров «Татнефти» на заседании в понедельник, 23 мая, рассмотрит вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».

Помимо того, на заседании обсудят отчетный доклад совета директоров по итогам работы компании за прошлый год. Само заседание пройдет в заочной форме. На 23 июня назначено годовое собрание акционеров, которое состоится также заочно.

Дивидендная политика «Татнефти» предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ) или международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — в зависимости от того, какая из них больше. По итогам девяти месяцев компания выплатила 26,5 рубля на акцию.

Фото: old.tatneft.ru

По итогам 2021 года чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности, приходящаяся на акционеров группы, составила 198,4 млрд рублей. Это на 92% больше по сравнению с показателями предыдущего года. Выручка компании за отчетный период поднялась почти на 60% и достигла 1,2 трлн рублей.

Дарья Акимова