Совет директоров «Татнефти» 23 мая рассмотрит вопрос о дивидендах за 2021 год
Совет директоров «Татнефти» на заседании в понедельник, 23 мая, рассмотрит вопрос о распределении прибыли и выплате дивидендов по итогам 2021 года. Об этом сообщает «Интерфакс».
Помимо того, на заседании обсудят отчетный доклад совета директоров по итогам работы компании за прошлый год. Само заседание пройдет в заочной форме. На 23 июня назначено годовое собрание акционеров, которое состоится также заочно.
Дивидендная политика «Татнефти» предполагает целевой уровень выплат акционерам в размере не менее 50% от чистой прибыли по российским стандартам бухучета (РСБУ) или международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) — в зависимости от того, какая из них больше. По итогам девяти месяцев компания выплатила 26,5 рубля на акцию.
По итогам 2021 года чистая прибыль «Татнефти» по международным стандартам финансовой отчетности, приходящаяся на акционеров группы, составила 198,4 млрд рублей. Это на 92% больше по сравнению с показателями предыдущего года. Выручка компании за отчетный период поднялась почти на 60% и достигла 1,2 трлн рублей.
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