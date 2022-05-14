Иран заявил, что не будет конкурентом России на нефтяном рынке в случае подписания СВПД

Представитель иранской делегации на переговорах по подписанию западными странами Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) с Ираном в Вене Мохаммад Маранди заявил, что Тегеран не намерен конкурировать с Москвой на нефтяном рынке в случае его заключения. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, Иран вообще не может быть конкурентом России на мировом рынке нефти и газа, так как у него давно есть свои постоянные покупатели. Маранди отметил, что страна производит на полную мощность и продает максимальный объем нефти прямо сейчас. Если СВПД все же подпишут, то объем производства и продаж может еще немного увеличиться.

СВПД был заключен в 2015 году между Великобританией, Германией, Китаем, Россией, США, Францией и Ираном. Он представлял собой ядерную сделку, предполагавшую снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил санкции. В ответ Тегеран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения и отказался от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. Сейчас в Вене идут переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций США против Ирана. 27 декабря 2021 года начался восьмой раунд.

Фото: realnoevremya.ru

На днях стало известно, что запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций Евросоюза против России. Греция, Кипр и Мальта, среди прочих, выступили против этой меры, так как опасались, что это может в одностороннем порядке поставить в невыгодное положение их судоходные компании.

Дарья Акимова