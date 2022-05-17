В Татарстане ОГЭ и ЕГЭ будут сдавать 19 школьников из Донбасса

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в Татарстане ОГЭ и ЕГЭ будут сдавать 19 школьников из Донбасса. Из них 12 человек — выпускники 11-х классов, еще семь — 9-х классов. Об этом рассказал глава Министерства образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.

— Мы с ними общались, очень хорошие выпускники, интеллектуально богатые, умные, — рассказал министр.

По его словам, школьники из Донбасса не проходили собеседование по русскому языку. Однако по результатам промежуточной аттестации их допустили к экзаменам.

— Мы их должны поддержать. Но для них такие же требования на экзаменах. Сроки, процедура экзаменов — ничего не нарушается, — добавил Хадиуллин.

Фото: Максим Платонов (архив)

Всего в этом году в Татарстане ЕГЭ сдают 17 420 человек. Из них 16 163 — выпускники 2022 года. По данным Минобрнауки республики, на русский язык заявлены 15 879 участников, на профильную математику — 8 057, а на базовую — 7 744. Государственную итоговую аттестацию по образовательным программам основного общего образования (ГИА-9) пройдут 37 260 учеников 9-х классов.



Напомним, первый поезд с вынужденными переселенцами из ДНР и ЛНР, большая часть которых эвакуировалась с освобожденных территорий Мариуполя, прибыл в Казань 1 апреля. В город приехали 502 человека, в том числе 99 детей.

Второй поезд в столицу Татарстана прибыл 3 апреля. Он доставил в Казань 486 человек, в том числе 112 детей и 32 человека с ограниченными возможностями.



Диана Жиленкова