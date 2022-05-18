Сегодня в Татарстане ожидается дождь и до +15 градусов

Сегодня в Татарстане ожидается облачность с прояснениями, временами дождь, ночью местами в западных районах сильный. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

В Татарстане максимальная температура воздуха днем +10..+15, в Казани — +12.. +14 градусов, в Набережных Челнах — +13..+15 градусов.

Также синоптики прогнозируют западный ветер, северо-западный умеренный, днем местами сильный порывами до 15—18 м/с. Днем в отдельных районах ожидается гроза.

Фото: Максим Платонов

В конце недели в Татарстане ожидается похолодание. Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, в пятницу и субботу, 20 и 21 мая, ночью температуры опустятся до +1..+6 градусов, а местами на почве и в воздухе возможны заморозки.

Дарья Акимова