В Татарстане за последние сутки выявили 183 новых случая заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 183 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

Всего на 17 мая в Татарстане зарегистрировано 147 949 случаев COVID-19. Выздоровело с начала пандемии 143 100 человек, в том числе 365 за минувшие сутки.

Умер с начала пандемии в Татарстане 1 991 заболевший. За минувшие сутки в республике не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса. О последнем умершем от COVID-19 сообщалось на прошлой неделе, 15 мая.

Фото: realnoevremya.ru

16 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 184 новых случая заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко