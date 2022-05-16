В Татарстане зарегистрировали 184 новых случая заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов

За прошедшие сутки в Татарстане зарегистрировали 184 случая заражения коронавирусом. За весь период пандемии в регионе подтвердилось 147 766 случаев COVID-19.

По данным федерального оперштаба, за минувшие сутки в Татарстане выздоровели 434 человека. Так, общее число вылечившихся в республике достигло 142 735 человек. Госпитализировали с коронавирусом за сутки 24 татарстанца.

Умер с начала пандемии в Татарстане 1 991 заболевший. За последние сутки в республике не зарегистрировали случаев смерти от коронавируса.

Фото: Максим Платонов

По подсчетам «Реального времени», за первые 15 дней этого месяца в Татарстане зарегистрировали 14 случаев смерти от COVID-19. С 2 по 8 мая включительно в республике зафиксировали десять летальных исходов, причиной которых стал коронавирус. За последнюю неделю — с 9 по 15 мая — в Татарстане зарегистрировали всего две смерти от COVID-19. Таким образом, по сравнению с прошлой неделей летальность от коронавируса упала в пять раз.

15 мая сообщалось, что в Татарстане зарегистрировали 185 новых случаев заражения COVID-19. Актуальные новости о пандемии в республике, России и мире читайте в подборке «Реального времени».

Маргарита Головатенко