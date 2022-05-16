Мизинцев сообщил, что националисты удерживают преподавателей и учащихся интерната в Святогорске

В Святогорске Донецкой Народной Республики на территории школы-интерната по улице Лесной боевики нацбатальона оборудовали командный пункт и разместили тяжелую военную технику, артиллерию и РСЗО. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, в подвальных помещениях насильно удерживают преподавателей и учащихся. Кроме того, в зданиях детского сада и школы в Сергеевке боевики украинских нацформирований оборудовали казармы, а вблизи жилых кварталов разместили артиллерию.

Фото: кадр видео Минобороны России

Мизинцев добавил, что в здании школы №19 в Нелеповке подразделения Вооруженных сил Украины оборудовали опорный пункт, а на прилегающей территории разместили тяжелое вооружение и склад боеприпасов, передает ТАСС.

По данным Минобороны, в Одессе Служба безопасности Украины выявляет граждан с пророссийскими взглядами. В отношении задержанных применяют физическое насилие, а затем их увозят в неизвестном направлении. Об их судьбах до сих пор нет никаких сведений.

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Диана Жиленкова