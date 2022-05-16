За сутки из опасных районов Украины, ДНР и ЛНР в Россию эвакуировали 13,2 тысячи человек

Фото: скриншот видео Минобороны России

За минувшие сутки без участия Киева из опасных районов Украины, Донецкой и Луганской народных республик в Россию эвакуировали 13 213 человек, в том числе 1 543 ребенка. Такие данные привел начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, всего с начала специальной военной операции на территорию страны прибыл 1 307 981 человек, из них 224 095 — дети. За сутки государственную границу России пересекли 3 609 единиц личного автомобильного транспорта, с начала спецоперации — 177 413.

Фото: кадр видео Минобороны России

Помимо этого, от иностранных и украинских граждан поступило еще 89 обращений с просьбами об эвакуации на территорию России, ДНР и ЛНР, а также в подконтрольные российским Вооруженным силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей, передает «РИА Новости».



Сегодня в Минобороны России сообщили о достижении договоренности с представителями Вооруженных сил Украины о вывозе раненых с территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Раненые украинские военные будут отправляться по гуманитарному коридору в медицинское учреждение в Новоазовске.

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Диана Жиленкова