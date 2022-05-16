Участок М-12 в Башкирии могут открыть в ноябре 2023 года

Движение по башкирскому отрезку строящейся скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит планируется открыть в ноябре 2023 года, сообщил и.о. начальника «Федерального дорожного агентства «Приуралье» Аскат Хайруллин.



Проектирование обхода пяти населенных пунктов в Башкирии, входящего в скоростной автомобильный маршрут М-12 «Казань — Екатеринбург», завершено. Речь идет о населенных пунктах Исаметово, Верхнеяркеево, Лаяшты, Ишкарово и Асяново, информирует «Интерфакс».

Проектно-сметная документация сейчас рассматривается в Главгосэкспертизе, получить положительное заключение рассчитывают в конце июня текущего года — с опережением графика.

— Открытие основного хода проектируемой автомобильной дороги запланировано на ноябрь 2023 года, окончание всех строительно-монтажных работ для проведения приемочной комиссии — на октябрь 2024 года, — прокомментировал Хайруллин.

Сейчас на участке продолжают вырубку лесных насаждений по всей ширине отвода. Контракт на проведение строительно-монтажных работ запланирован на июль 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Документацию по планировке территории скоростной автомобильной дороги Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит утвердили конце 2021 года. Общая протяженность нового платного участка IБ категории с четырьмя полосами движения составит 275 км, в том числе в границах Свердловской области — 43 км, Пермского края — 92 км, Башкирии — 140 км.

Государственная компания «Автодор» уже в этом году получит первый транш из Фонда национального благосостояния (ФНБ) из запланированных 410,5 млрд рублей на 2022—2024 годы на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 на участках от Москвы до Казани и от Казани до Екатеринбурга. На реализацию проекта продолжения М-12 от Казани до Екатеринбурга выделят 260,5 млрд рублей. Проект предусматривает создание нового платного участка от города Дюртюли до поселка Ачит, а еще реконструкцию уже имеющихся бесплатных участков.

Маргарита Головатенко