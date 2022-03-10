«Автодор» получит первый транш из ФНБ под 5% годовых на финансирование строек М-12 в 2022 году

Фото: Максим Платонов

Государственная компания «Автодор» уже в этом году получит первый транш из Фонда национального благосостояния (ФНБ) из запланированных 410,5 млрд рублей на 2022—2024 годы на строительство скоростной платной автомагистрали М-12 на участках от Москвы до Казани и от Казани до Екатеринбурга.



Как сообщил «Интерфаксу» источник в Минэкономразвития РФ, даже в нынешних условиях средства ФНБ будут направлять в экономику, чтобы «они работали».

Проект строительства дороги от Москвы до Казани проходит по федеральному проекту «Европа — Западный Китай». В его рамках возводится участок автомобильной дороги протяженностью 811 км. Средства ФНБ в общем объеме инвестиций составят 150 млрд рублей при общей прогнозной стоимости проекта 631,2 млрд рублей. Обсуждается вариант выделения средств ФНБ под 5%, срок окупаемости оценивается почти в 18,5 года. Для реализации проекта выделят средства из федерального бюджета, частично средства вложит госкомпания.

Что касается продолжения М-12 от Казани до Екатеринбурга, на реализацию проекта выделят 260,5 млрд рублей, стройки обойдутся примерно в 479,2 млрд рублей. Проект предусматривает создание нового платного участка от города Дюртюли до поселка Ачит, а еще реконструкцию уже имеющихся бесплатных участков.

ФНБ профинансирует и строительство 63-километрового северного обхода Твери в составе действующей платной автомагистрали М-11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Строительство обхода будет стоить около 62,9 млрд руб., из которых 25,6 млрд руб. — средства фонда, их начнут выделять с 2023 года.

Средства ФНБ войдут во все вышеназванные проекты через выкуп облигаций госкомпании «Автодор».

Фото: realnoevremya.ru

В конце прошлого года ООО «Автодор-Инвест» публиковало тендер на право заключения договора на проведение технологического аудита инвестиционного проекта по строительству трассы Казань — Екатеринбург на участке Дюртюли — Ачит в составе скоростного международного транспортного коридора «Запад — Восток». Также «Автодор-Инвест» искал подрядчика, который проведет аудит прогноза интенсивности инвестиционного проекта по строительству этого же участка трассы Казань — Екатеринбург. Целью последнего аудита было предоставление экспертной оценки корректности и логичности разработанных прогнозов интенсивности транспортных потоков на автодороге для привлечения средств ФНБ на его реализацию.

Маргарита Головатенко