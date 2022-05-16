За 16 лет в казанском метро перевезли 339,9 миллиона человек — это много или мало?

Казанский метрополитен за 16 лет работы перевез 339 900 965 человек. Об этом сообщили в мэрии города.

На сегодня метро столицы Татарстана состоит из одной линии длиной 16,8 км с 11 станциями. За одну смену выполняется девять кругов — это 18 заездов от одной конечной станции до другой.

Самой глубокой станцией является «Дубравная». Станция, расположенная ближе всех к поверхности земли, — «Площадь Тукая».

В феврале 2022-го строители завершили проходку тоннеля первого участка второй линии казанского метро. На пересечении улиц Ломжинской и Юлиуса Фучика тоннелепроходческий комплекс вышел на поверхность земли. Новую ветку должны запустить через 5 лет, в 2027-м.

339 900 965 пассажиров — это:

Примерно по 58 тысяч человек в день.

в день. В 87 раз больше численности населения Татарстана на 2022 год — она составляет 3 886 395 человек.

численности населения Татарстана на 2022 год — она составляет 3 886 395 человек. Две с лишним России — по предварительным итогам переписи, население страны составляет 147 млн человек.

России — по предварительным итогам переписи, население страны составляет 147 млн человек. В 2,3 раза больше количества людей, которые пользуются метро ежедневно по всему миру — 155 миллионов.

количества людей, которые пользуются метро ежедневно по всему миру — 155 миллионов. В 7 раз меньше пассажиров , чем перевозит московский метрополитен за год — 2,4 миллиарда. По загруженности он занимает второе место в мире.

, чем перевозит московский метрополитен за год — 2,4 миллиарда. По загруженности он занимает второе место в мире. На 130,5 миллиона меньше , чем общий пассажиропоток в автобусах Казани за последние три года — 470,4 миллиона. В 2019 году на автобусах пассажиры совершили 190,9 млн поездок, в 2020-м — 133 миллиона, 2021-м — 146,5 миллиона.



, чем общий пассажиропоток в автобусах Казани за последние три года — 470,4 миллиона. В 2019 году на автобусах пассажиры совершили 190,9 млн поездок, в 2020-м — 133 миллиона, 2021-м — 146,5 миллиона. Столько же перевозит Ханчжоуский метрополитен в Китае за один год.

перевозит Ханчжоуский метрополитен в Китае за один год. В 2,1 раза меньше пассажиропотока в метро Санкт-Петербурга за год — 743,2 миллиона.

Дарья Пинегина