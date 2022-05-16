Встречи с психологами, фестивали и вечеринки: что ждет казанцев этим летом в парках и скверах

Фото: Анна Сейтумерова

И.о. руководителя дирекции парков и скверов Казани Айгуль Латыпова рассказала о летней программе в общественных пространствах города. Планируются фестивали, встречи с психологами, вечеринки и т.п.

Латыпова рассказала, что смотровую площадку Центра семья «Казан» в майские праздники посетило 23 тысяч человек, что на 3 тысячи больше, чем в прошлом году. Рядом с «Чашей» запустили автокинотеатр. В парке «Крылья Советов» организуют кинопоказы.

Среди новых мероприятий на лето серия свопов, где можно обмениваться ненужными вещами. В парке «Черное озеро» запланирован вечер стендапов. Претендентов отберут в мае.

Планируется фестиваль стрит-арта на бульваре «Ак чэчэклэр». Проводить это хотят с целью минимизировать вандализм на бульварах. Во время закатов в парках будут «Сансеты» с диджеями. Под мостом Миллениум пройдет вечеринка с диджей-сетами, а на «Черном озере» встречи с психологами в парке.

Фото: Максим Платонов

Среди крупных мероприятий — вечер джаза в Лядском саду, фестиваль мороженого в парке Горького.

Латыпова напомнила, что проведен open call на позицию куратора летней программы набережной озера Кабан. Им стала Гузеля Ахметгараева.

Проведен 31 аукцион на торговлю в парках на 7 миллионов рублей начальной цены. Итоговая сумма составила 16 миллионов рублей. В парках и скверах разместят 67 объектов торговли. Фуд-трак городок под мостом Миллениум разыгран на аукционе впервые.

Фото: Анна Сейтумерова

Как выяснило «Реальное время» техническое обеспечение мероприятий, проходящих в парках, скверах и общественных пространствах Казани летом этого года, обойдется в 2,3 миллиона рублей. В документах указано, что подрядчику необходимо обеспечить тринадцать кинопоказов на озере Кабан, восемь «Лекториев», семь мероприятий «Ретро четверг» и так далее.



Сергей Афанасьев