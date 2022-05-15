На техническое обеспечение летних мероприятий в парках и скверах Казани потратят 2,3 млн рублей

Техническое обеспечение мероприятий, проходящих в парках, скверах и общественных пространствах Казани летом этого года, обойдется в 2,3 миллиона рублей. Такой тендер есть на сайте госзакупок.



В документах указано, что подрядчику необходимо обеспечить тринадцать кинопоказов на озере Кабан, восемь «Лекториев», семь мероприятий «Ретро четверг», по три «Танцплощадки» и «Автокинотеатра», два «Свопа», два мероприятия на Набережной Казанки. Также организовать по одному мероприятию: «Джаз в Лядском саду», «Стендап», «Ужин на смотровой площадке Центра семьи «Казан», «Диджей-сет на воде», «Вечер винила», «Летний фестиваль №1» и «Летний фестиваль №2».

Заказчик — Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани. Сумма рассчитывается с учетом аренды необходимого оборудования на текущий год. Оказать услуги необходимо с момента заключения контракта по согласованию с заказчиком, но не позднее 10 октября 2022 года.

Фото: realnoevremya.ru

Подать заявку на участие в тендере можно до 24 мая. Итоги подведут 26 мая.

Известно, что в Татарстане на благоустройство парков, скверов и других общественных пространств выделят 737,5 миллиона рублей. Соответствующие работы необходимо выполнить до 30 ноября 2022 года. Всего в списке указаны 32 объекта.

Маргарита Головатенко