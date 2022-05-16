В Казани в воскресенье произошло 92 ДТП, шесть из них — с пострадавшими

В Казани в воскресенье, 15 мая, произошло 92 ДТП, из которых шесть с пострадавшими, сообщили в ГИБДД города.

В городе зарегистрировали два наезда на стоящие автомобили, наезд на стоящий транспорт с последующим наездом на пешехода, два падения пассажиров в общественном транспорте и столкновение автомобилей.

Семь водителей задержали в состоянии алкогольного опьянения, у еще трех водителей не было прав управления транспортом. В отдел полиции доставили трех граждан, которых заподозрили в совершении преступлений.

Фото: realnoevremya.ru

В Казани в ночь с 15 на 16 мая в аварии на пересечении улиц Профсоюзной и Чернышевского пострадали два человека. На дороге столкнулись иномарки Chevrolet и Renault. Последняя двигалась по улице Чернышевского и выехала на красный сигнал светофора. Это стало причиной столкновения с Chevrolet, двигающегося по Профсоюзной.

В Казани в субботу, 14 мая, произошло 150 ДТП, из которых два — с пострадавшими. Зарегистрированы наезд на пешехода и падение пассажира в общественном транспорте.

Маргарита Головатенко