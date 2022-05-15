Миронов: необходимо внести электросамокаты в ПДД

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил, что новые виды транспорта, в том числе средства индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относятся электросамокаты, необходимо фиксировать в ПДД. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, электросамокаты требуют четких правовых норм. Однако сейчас данный вид транспорта не определен в законодательстве, в то время как количество ДТП увеличивается. Миронов считает, что необходимо четко прописать ограничения скорости на проезжей части, в пешеходных зонах и общественных местах.

Политик добавил, что с 2019 года Минтранс России анонсирует поправки в ПДД для средств индивидуальной мобильности. Однако пока ничего не изменилось.

Фото: mironov.ru

30 марта Верховный суд России признал законным положение правил дорожного движения и разрешил относить электрические самокаты к транспортным средствам. Согласно материалам судебного дела, истец указывал, что к категории транспортных средств должны относиться только те средства передвижения, для управления которыми необходимы водительские права. Представитель Генпрокуратуры России, выступавший ответчиком в суде, заявил, что закон не может дать полного списка транспортных средств, но позволяет относить к ним электросамокаты в силу скорости их передвижения.

Дарья Акимова