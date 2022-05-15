Бондарев: Россия усилит группировку войск на границе, если Финляндия вступит в НАТО

Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предупредил, что Россия усилит группировку войск на финской границе в случае вступления Финляндии в НАТО. Об этом сообщает «РИА Новости».

По его словам, если в непосредственной близости от России разместятся наступательные, ударные вооружения альянса, страна укрепит рубежи и усилит группировку войск на границе. Бондарев убежден, что безопасности государства ничего не угрожает.

Фото: Олег Тихонов (архив)

Сегодня Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО. Глава финского МИД Пекка Хаависто сообщил, что страна может подать заявку на вступление в альянс в ближайшую среду. Официально о принятии решения вступить в НАТО объявила и Швеция.



Официальный представитель российского МИД Мария Захарова говорила, что если Финляндия и Швеция вступят в НАТО, то эти страны превратятся в пространство противостояния Североатлантического альянса с Россией. Президент России Владимир Путин заявил, что отказ Финляндии от политики нейтралитета может негативно сказаться на российско-финских отношениях.

Дарья Акимова