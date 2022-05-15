Вероника Кудерметова выиграла теннисный турнир в Риме в парном разряде

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова в дуэте с соотечественницей Анастасией Павлюченковой выиграла в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме. Об этом сообщает «РИА Новости».



В финале они одержали победу над канадкой Габриэлой Дабровски и мексиканкой Хулианой Ольмос. Матч, длившийся 1 час 14 минут, завершился со счетом 1:6, 6:4, 10:7 в пользу россиянок.

Призовой фонд соревнований составляет более $2,8 млн. Престижнее этого турнира считаются только турниры Большого шлема и Итоговый турнир WTA.

13 мая Кудерметова в дуэте с Павлюченковой вышла в полуфинал на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA). Они победили австралийку Сторм Сандерс и китаянку Чжан Шуай. Счет составил 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянок.

Дарья Акимова