Вероника Кудерметова вышла в полуфинал теннисного турнира в Риме в парном разряде

Российская теннисистка и уроженка Казани Вероника Кудерметова в дуэте с соотечественницей Анастасией Павлюченковой вышла в полуфинал на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Риме в парном разряде. Об этом сообщает ТАСС.



В четвертьфинале они одержали победу над австралийкой Сторм Сандерс и китаянкой Чжан Шуай. Счет составил 7:6 (7:4), 6:3 в пользу россиянок.

В полуфинале теннисисткам предстоит сыграть с Дезире Кравчик из США и Деми Схюрс из Нидерландов. Турнир в Риме завершится 15 мая. Призовой фонд соревнований составляет более $2,5 млн.

Фото: pixabay.com

В конце апреля Кудерметова уступила соотечественнице Анастасии Потаповой в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Стамбуле. Потапова одержала победу в матче со счетом 6:3, 6:1.

Дарья Акимова